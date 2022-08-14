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Yaralı domuza, jandarmadan ilk yardım

Antalya’da ağır yaralanan yavru domuza ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaptı.

Asayiş 14.08.2022, 12:17
Yaralı domuza, jandarmadan ilk yardım

Antalya’da ağır yaralanan yavru domuza ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaptı.

Kaş ilçesi Sarnıçbaşı bölgesinde, Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı tarafından AKUT ve Hayvan Koruma Dernek üyelerine Türkiye’de ilk kez icra edilen Hayvan Arama Kurtarma Eğitimi verilirken, araç çarpması sonucu ağır yaralanan yavru domuza ilk yardım yapıldı. Yavru domuz, yapılan müdahale sonrasında Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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