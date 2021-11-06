Yaralı bulunan vaşak, hayvan hastanesinde tedavi altına alındı

Bolu’da vatandaşlar tarafından yaylada bitkin halde bulunan yaralı bir vaşak, tedavisi için hayvan hastanesine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Seben ilçesi yakınlarında yaylada yaşayan vatandaşlar bitkin ve hareket etmekte zorlanan yaralı bir vaşak gördü. Vatandaşlar durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğüne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı vaşağı sakinleştirici iğneyle yakaladı.

Yakalandığı yerde ilk müdahalesi yapılan vaşağın gözünde yara ve dişlerinin kırık olduğu tespit edildi. Su ve yemle beslenen vaşak, tedavisi yapılmak üzere Bolu Belediyesine ait hayvan ambulansı ile Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Hastanesine götürüldü.