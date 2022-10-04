Yaralamalı trafik kazasına karışan otomobil, çocuk parkına daldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan birisi çocuk parkına daldı. Kaza anında parkta çocuk olmaması için facianın önüne geçti.

Kaza, Sarılar Mahallesi Çamlık Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emel Demir’in kullandığı 07 EML 87 plakalı otomobil ile Neslihan Kaynak’ın kullandığı 07 BCA 261 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada çapıştı. Kaza yapan otomobillerden bir tanesi çarpışmanın şiddetiyle çocuk parkının ahşap korkuluklarını yıkarak parkın ortasına kadar gelirken, kaza anında parkta oynayan çocuk olmaması facianın önüne geçti.

Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Emel Demir, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan, kaza yapan 2 kadın sürücünün de otomobillerde yolcu olarak bulunan çocuklarını okula götürdükleri sırada kaza yaptıkları belirlendi.