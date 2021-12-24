Yaralama suçundan hapis cezası alan kadın hükümlü yakalandı

Osmaniye’de yaralama suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı yaralama suçundan aranması olan Z.A. isimli kadının Hasanbeyli ilçesinde bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Z.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.