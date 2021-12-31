Yaraladığı kadını gasp ettiği araçla kaçırmaya çalıştı

Malatya’da bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şüpheli, yaraladığı kadını gasp ettiği ticari araca alarak kaçmaya çalıştı. Polisle kovalamacaya giren şüpheli, olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, saat 08.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arpacı sokakta bulunan F.S.’ye ait iş yerine gelen M.R.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Ateş açıldığını gören F.S., iş yerindeki masayı yere devirerek kendine siper ederken, yanında bulunan K.Ş. yaralandı. İş yerinin kapı ve camlarına saçmaların da isabet ettiği olay sonrası şüpheli şahıs yanına aldığı yaralı kadın K.Ş. ile birlikte eski belediye mevkiinde silah zoruyla bindiği bir ticari araçla kaçmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3’ü dolu 1’i boş 4 adet tüfek kartuşu buldu. Şüpheli şahsın silah zoru ile bindiği aracın Fuzuli Caddesi istikametinde seyir halinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, ticari araçla bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli M.R.A.’yı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakaladı. Yaralı K.Ş.’nin de içerisinde bulunduğu araçta detaylı inceleme yapılırken, yaralı kadın bölgeye çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.