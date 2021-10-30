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Yaptıkları kaza sonrası hayatları kabusa döndü

Ankara’da kardeşinin yanlışlıkla park halindeki motosiklete çarpmasının ardından motosikletin sürücüsü tarafından ölüm tehditleri aldığını iddia eden Başak Gül Yoncalık, hayatlarının bir anda kabusa döndüklerini ileri sürdü.

Asayiş 30.10.2021, 18:26
Yaptıkları kaza sonrası hayatları kabusa döndü

Ankara’da kardeşinin yanlışlıkla park halindeki motosiklete çarpmasının ardından motosikletin sürücüsü tarafından ölüm tehditleri aldığını iddia eden Başak Gül Yoncalık, hayatlarının bir anda kabusa döndüklerini ileri sürdü.

Olay, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Eray Yoncalık, otomobiliyle seyir halindeyken B.D.’ye ait park halinde duran motosiklete çarptı. Kazanın ardından motosikletin sahibini etrafta göremeyen Eray Yoncalık hasar gören motosikletin üzerine zararı karşılamak istediğine yönelik cep telefonu numarasının da yer aldığı bir not bıraktı. Kaza anında araç içerisinde olan Eray Yoncalık’ın ablası Başak Gül Yoncalık ise olayın ardından motosiklet sürücüsünün kardeşi Eray’ı, kendisini ve diğer kardeşini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Motosikletin zararını karşılamalarına rağmen tehditlerin kesilmediğini belirten abla Yoncalık, binalarının önünde park halinde duran kendilerine ait iki otomobile ise B.D. ile arkadaşı Ç.K. tarafından hasar verildiğini ileri sürdü.

“Abimle kardeşimin can güvenliği yok”

Başak Gül Yoncalık, can güvenliklerinin olmadığını belirterek, “Mağduruz. Yapan şahısları tanıyoruz. Bundan iki hafta önce kardeşim aracıyla bir motora çarpıp deviriyor. Motorun sahibini de tanımadığı için hak geçmesin diye numara bırakıyor. ‘Zararınızı karşılayacağım, bana ulaşın’ diye not bırakıyor. Sonra bu çocuklar da kardeşimden intikam almaya çalışıyorlar. Sonrasında kardeşimi arayıp kimsenin olmadığı bir yere çağırıyor. Sonra biz çocuklara ulaştık, zararlarını karşıladık. Ona rağmen buraya gelip iki aracımızın dört lastiğini de patlatıyorlar. Ses sistemimizi alıp araçlarımızın farlarını camlarını kırıyorlar. Sonrasında da kardeşime ‘Azrail’in geldi, sen bu saatten sonra rahat gezemeyeceksin’ diye mesaj atıyorlar. Bugünde şahıslardan birisi beni aradı. ‘Bu saatten sonra ben bir geceyi nezarette geçirdim, senin de ailen sokakta gezemeyecek, senin de kardeşin hastanede kalacak’ diye tehdit etti. Biz mağdur olan tarafız. Ben devlet büyüklerine buradan seslenmek istiyorum, abimle kardeşimin can güvenliği yok. Biz şikayette bulunduk. Araçlarımızda 15 bin liralık zarar oluştu. Özür dilesinler, zararımızı karşılasınlar, bir daha da karşımıza çıkmasınlar” ifadelerine yer verdi.

"Aramızda iki kilometrelik bir kovalamaca oldu"

Ağabey Faruk Yoncalık ise, kendisinin döner bıçağıyla kovalandığını iddia ederek, “Akşam iş çıkışı köşeden çıktım, aracı park ediyordum. Beni gördü, geldi ‘sağa çek’ dedi. Hafif dururmuş gibi olunca üzerime sürüp döner bıçağını çıkardı. Ben de üzerine sürdüm. Aramızda yaklaşık 2 kilometrelik bir kovalamaca oldu. Ben kaçtım o kovaladı. Ben dursaydım yaralanacaktım. O gün de sanayiye gittik. İki arabayı arka arkaya park ettik. Gece olmuş, biz uyuyunca. Haber gelince aşağı indik, araçlar pert olmuş. 15 bin liralık bir hasarımız var. Tehdit edildik. Beni sokakta gezdirmeyecekmiş. Bize bir şey olmadı ama o kadar emek verdiğimiz araçlara zarar geldi” şeklinde konuştu.

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