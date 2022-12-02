Yaptığı hamleyle vatandaşın hayatını kurtaran polis memuru o anları anlattı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrası kurtaran polis memuru o anları anlattı.

Olay, ilçedeki Muhsin Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile birlikte lokantada yemek yedikleri esnada karşısında oturan arkadaşının nefes alamadığını fark eden adam yerinden kalkarak müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada yan masada yemek yiyen Sungurlu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Bünyamin Temiz, yerinden kalkarak nefes alamayan yaşlı adama Heimlich manevrası ile müdahale ederek boğulmasını engelledi. .

Yaşanan olayı anlatan polis memuru Bünyamin Temiz, ekip arkadaşlarıyla birlikte lokantaya yemek yedikleri esnada yan masada bulunan yaşlı amcanın boğazına yemeğin kaçtığını fark ettiğini dile getirerek, “Emniyet teşkilatımızın bize verdiği ilk yardım eğitimi kursunda öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda amcamıza Heimlich manevrası uyguladım. İlk deneme de nefes borusuna kaçan yemek çıkmadı. İkinci denemede çıktı. Daha sonra amcamızın yakınları bize teşekkür etti. Bizde yaşlı amcaya geçmiş olsun dileklerimizi iletip lokantadan ayrıldık” ifadelerini kullandı.