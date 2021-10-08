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Yapı malzeme deposu yakınındaki sazlık yangını korkuttu

Antalya’da bir yapı malzeme deposuna yakın kısımda çıkan sazlık yangını korkuttu. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülebildi.

Asayiş 08.10.2021, 17:18
Yapı malzeme deposu yakınındaki sazlık yangını korkuttu

Antalya’da bir yapı malzeme deposuna yakın kısımda çıkan sazlık yangını korkuttu. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülebildi.

Yangın, 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 1687 Sokak bitişiğindeki alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle sazlık alanda yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler, rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevleri söndürmekte zorlandı. Alevler, yangının hemen 50 metre yakınındaki yapı malzeme deposu ile seralara sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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