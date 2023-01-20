Yanmaya başlayan işçi servis minibüsü zamanında müdahale ile söndürüldü

Kahramanmaraş’ta bir fabrikanın işçi servis minibüsü, alev alev yanarken itfaiye tarafından zamanında müdahale ile söndürüldü.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi’nde yaşandı. M.D idaresindeki 46 S 1310 minibüs seyir halindeyken bir anda motor kısmından duman yükseldi. Şoförün minibüsü durdurmasından sonra çıkan dumanlar yerini alevlere bıraktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımı ve itfaiye ekibinin zamanında müdahalesi ile alevler çok büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

Araçta maddi hasar oluşurken şoförün minibüsü tamirden yeni aldığı ve fabrika çalışanlarını almak için yola çıktığı öğrenildi.