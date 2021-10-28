banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Yanlışlıkla telefonu sessize alınca olanlar oldu

Çorum’da yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın, evine giren ekipler tarafından yatağında uyurken bulundu. Evine giren ekipleri karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşayan kadın, telefonunu yanlışlıkla sessiz moda aldığı için yakınlarının kendisine ulaşamadığını söyledi.

Asayiş 28.10.2021, 14:22
Yanlışlıkla telefonu sessize alınca olanlar oldu

Çorum’da yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın, evine giren ekipler tarafından yatağında uyurken bulundu. Evine giren ekipleri karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşayan kadın, telefonunu yanlışlıkla sessiz moda aldığı için yakınlarının kendisine ulaşamadığını söyledi.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Yenidoğan 7. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan apartmanın 4. katındaki evinde yalnız yaşayan Sündüs Ağzıaçık’tan (70) haber alamayan yurt dışındaki yakınları, Apzıaçık’ın komşularını telefonla arayarak yardım istedi. Komşuları da yaşlı kadına telefonla defalarca aramalarına rağmen ulaşamadı. Vatandaşlar, durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yatağında uyurken buldular

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, polisle birlikte merdiven yardımıyla balkondan yaşlı kadının 4’üncü kattaki evine girdi. İçeri giren ekipler, Sündüs Ağzıaçık’ı yatağında uyurken buldu. Evine giren polis ve itfaiye ekiplerini gören Ağzıaçık, panik yaşadı. İçeri giren komiser, yaşlı kadını “Teyze korkma, biz polisiz. Yakınların senden haber alamadığı için ve telefonun çalmasına rağmen açmadığın için bizden yardım istediler. Kapının zili de arızalıymış, biz de mecburen balkon kapısından girdik” diyerek sakinleştirdi.

Olanları anlamaya çalışan Ağzıaçık, telefonun sesini yanlışlıkla kapattığını dile getirdi. Ağzıaçık ile polis ekipleri ve basın mensupları arasında geçen diyalog ise gülümsetti. Polislere teşekkür eden yaşlı kadın, daha sonra evine döndü.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3