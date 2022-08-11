banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması

Yanlışlıkla arkadaşını vuran genç tutuklandı

Malatya’da 16 yaşındaki bir genç, arkadaşının elindeki silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Asayiş 11.08.2022, 11:30
Yanlışlıkla arkadaşını vuran genç tutuklandı

Malatya’da 16 yaşındaki bir genç, arkadaşının elindeki silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İddiaya göre, 9 Ağustos Salı Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir oto parkta arkadaşlarıyla birlikte sohbet eden 16 yaşındaki Umut S., F.A.’nın (16) elinde bulunan tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak iki kişiyi gözaltına alırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu