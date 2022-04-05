Yanlış ihbar kaplumbağaları yanmaktan kurtardı

Van’ın merkez Edremit ilçesinde okulun camından bakarken dışarıdan dumanların yükseldiğini gören öğrencilerin bir evin yandığı ve içeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı itfaiyeyi alarma geçirdi. Sokakta yangının olmadığını ancak sazlık alanda ot yangını olduğunu belirleyerek müdahale eden ekipler, çok sayıda kaplumbağayı telef olmaktan kurtardı.

Olay, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında yaşandı. Mahallede yer alan Eminpaşa Ortaokulu öğrencileri, camdan dışarıya bakarken karşıdan dumanların yükseldiğini gördü. Bunun üzerine 112’yi arayan öğrenciler, Bingöller Sokak’ta bir evin yandığı ve içerisinde vatandaşların mahsur kaldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye 112 ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, ihbarda adı geçen sokakta yangının olmadığını ancak Van Kalesi civarında sazlık alanda ot yangının olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 112 ekipleri olay yerinden ayrılırken, itfaiye ekipleri ot yangınına müdahale etti.

Çok sayıda kaplumbağa kurtarıldı

Öğrencilerin yanlış ihbarı üzerine fark edilen ot yangınına müdahale eden ekipler, yanmak üzere olan çok sayıda kaplumbağayı telef olmaktan kurtardı. Ekipler, sazlık alandaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.