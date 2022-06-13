Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir binada yangın çıktığına dair verilen asılsız ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 613 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar, iş yerlerinin bulunduğu bir binada duman gördüklerini belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede adrese ulaştı. İş yerlerinin kapalı olması üzerine ekipler, merdivenli araçla camdan tek tek girerek dairelere girerek içeriyi dikkatlice kontrol etti. Binadaki bütün katları tek tek inceleyen ekipler, herhangi bir yangına rastlamadı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, müfrezelerine geri döndü.