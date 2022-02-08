Yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat darp edildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşine şiddet uyguladığı zannedilince cadde ortasında darp edildi.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evli çift boşanmak için adliyeye gittikleri sırada tartıştı. Kadın, kocasıyla tartıştığı sırada baygınlık geçirdi, kendine gelince yeniden eşiyle tartışmaya başladı.

Olayı gören vatandaşlar ise erkek şahsın eşini darp ettiğini düşündü. Şahıs, vatandaşlar tarafından cadde ortasında tekme tokat darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, şahsın darp edilme anı ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.