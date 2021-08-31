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’Yanıyorsun Fuat abi’ gerçek oldu

Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir’de geçen efsane ’Yanıyorsun Fuat abi’ repliği Malatya’da gerçek oldu.

Asayiş 31.08.2021, 20:39
’Yanıyorsun Fuat abi’ gerçek oldu

Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir’de geçen efsane ’Yanıyorsun Fuat abi’ repliği Malatya’da gerçek oldu.

Edinilen bilgilere göre, Buhara Bulvarı üzerinden Adliye Kavşağı istikametine seyir halinde olan bir kağıt toplama aracında yangın çıktı.

Araç sürücüsünün yangını fark etmeden ilerlediğini gören çevredeki araç sürücüleri korna çalarak sürücüyü uyarmaya çalışırken, yapılan ikazlar sonrası durumu fark eden motosiklet sürücüsü aracı yol kenarına çekerek çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Aracı komple saran yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralananın olmadığı olayda motosiklet kullanılmaz hale geldi.

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