Yangının çıktığı plastik fabrikasındaki ağır hasar havadan görüntülendi

Kocaeli’de dün gece saatlerinde alevlere teslim olan plastik fabrikasındaki oluşan ağır hasar, drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Köseköy mevkiinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir sebeple fabrikada yangın çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı, çalışmaya vatandaşlarda destek verdi. Yangını söndürmeye çalışan vatandaşlardan 2 tanesi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Çalışmalarına uzun süre devam eden ekipler, yaklaşık 3 saat sonra yangın söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangının kıvılcımlardan tekrardan çıkmasının önüne geçmek amacıyla soğutma işlemini sürdürdü.

Sabahın erken saatlerinde iş makineleri ile çalışma yapan fabrika çalışanları, kurtardıkları malzemeleri yanan plastiklerden ayrıştırarak tahliyeye devam ediyor. Fabrikada meydana gelen ağır hasar ise drone ile havadan da görüntülendi.