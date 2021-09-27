banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
40 TL'ye hamsi mi olur!
40 TL'ye hamsi mi olur!
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi

Yangını unuttu altınlarını saydı

Malatya’da gözleri önünde 2 katlı müstakil binası kül olan Raziye İnce, evde sakladığı 6 bin TL’nin yanmasının üzüntüsünü yaşarken itfaiye ekipleri tarafından bulunan 11 tam ve 6 çeyrek altını ise sayarak teslim aldı.

Asayiş 27.09.2021, 13:23
Yangını unuttu altınlarını saydı

Malatya’da gözleri önünde 2 katlı müstakil binası kül olan Raziye İnce, evde sakladığı 6 bin TL’nin yanmasının üzüntüsünü yaşarken itfaiye ekipleri tarafından bulunan 11 tam ve 6 çeyrek altını ise sayarak teslim aldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Arguvan ilçesi Narmikan Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam çıktı. Aziz ve Raziye İnce çiftine ait iki katlı binada çıkan yangın kısa sürede alt katta bulunan bakkala da sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangına 4 araç 9 personel ile müdahale etti. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ev ve bakkal kullanılmaz hale gelirken yangında kadının aklına ise yorganın içerisine sakladığı paraları ve altınlar geldi. Ekiplere para ve altınlarının kurtarılmasını isteyen Raziye İnce’nin üzüntüsü 6 bin TL’nin kül olduğu haberi üzerine ikiye katlandı. İtfaiye ekipleri İnce’nin tarif ettiği odada yaptığı aramada ise 11 tam ve 6 çeyrek altını bularak sahibine teslim etti. Yanan binanın ve paraların acısı hafifleyen İnce ise altınları sayarak teslim aldı. Yangında ev ve bakkal kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ve jandarma ekipleri ise yaptığı incelemelerde henüz nedeni bilinmeyen yangının ilk çıktığı bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0