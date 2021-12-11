Yangını söndürürken patlama meydana geldi

Rusya’ya bağlı Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’ta bir itfaiyeci, garajda çıkan yangına müdahale ettiği sırada meydana gelen patlamanın şiddetiyle itfaiye aracının önüne savruldu.

Rusya’ya bağlı Sibirya’nın doğusundaki Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’ta facianın eşiğinden dönüldü. Yangın ihbarı üzerine bir binanın önündeki garaja gelen itfaiye ekibinden 1 kişi, alevlere garaj kapısından müdahale etmeye başladı. Yangın devam ederken garajda büyük bir patlama meydana geldi. Garajın önündeki itfaiyeci ise patlamanın şiddetiyle savruldu. Acil Durumlar Bakanlığına bağlı bölge yetkilisi Ksenia Rahmattullina garajda oksijen tüpü bulunduğunu belirterek, "Bu alanlardaki tüp patlamaları yanıcı maddeler nedeniyle olur. Kapı açıldığında yoğun bir oksijen girişi oluyor ve yüksek bir patlama beliriyor" dedi. Rahmatullina iki metrekarelik alanda yaşanan patlamada kimsenin yaralanmadığını ifade etti. Patlamanın şiddetiyle savrulan itfaiyeci hastaneye götürülürken, koruyucu kıyafetleri nedeniyle yara almadığı öğrenildi.

Garajdaki yangın diğer itfaiye erleri tarafından söndürüldü.