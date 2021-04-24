Yangını söndürüp oruçlarını açtılar

Amasya’nın Kızseki köyünde iftar vakti 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında alevleri söndüren itfaiyeciler sonrasında oruçlarını açtılar.

Akşam saatlerinde Mehmet G.’ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında itfaiyeciler yanlarında götürdükleri kumanyalarla oruçlarını açıp iftar yaptılar.

Personeline teşekkür eden Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Selim Keleş, “Yangın bu, iftar vakti demiyor işte. Zamanında müdahalemiz sonucu büyük bir felaketten kurtulduk. Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin” dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.