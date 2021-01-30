Yangını söndürmeye çalışanlar dumandan etkilendi

Düzce’de Merkez’e bağlı Eminaçma Köyü’nde evin alt katında bulunan samanlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında itfaiye erleri ve köylülerin aralarında bulunduğu birçok kişi dumandan etkilendi.

Yangın gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Eminaçma Köyü’nde 2 katlı evin alt katında bulunan samanlıkta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, alt kattan dumanlar yükseldiğini gören ev sahibi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Köylüler de çeşme hortumlarıyla yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. Söndürme işlemi sırasında yoğun bir şekilde yükselen dumanlar, itfaiye erleri ve köylülerinde aralarında bulunduğu birçok kişiyi etkiledi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahale gerçekleştirdi.

Uzun süren uğraşlar sonucunda yangın itfaiye erleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Jandarma yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.