Yangını izlemek için kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi unuttular

Bursa’da bir binanın bodrum katında yanan araçtan çıkan dumanları izlemek isteyen mahalleli, kısıtlama ve sosyal mesafeyi unuttu.

Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi’nde bulunan 23 katlı binanın bodrum katında bulunan araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Binanın bodrum katından duman çıktığını gören mahalleli çıkan dumanları izlemek için yoğun kalabalık oluşturdu. Vatandaşların kısıtlamayı ihlal edip sosyal mesafe kurallarına uymadığını gören polis ekipleri vatandaşları gerek sözlü gerekse araçtan anons yaparak uzun süre uyardı. Yangın itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken, meraklı mahalleli ise evlerinin yolunu tuttu.