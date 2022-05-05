Yangını haberleştirmek isteyen basın mensuplarını engellemeye çalıştı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde et lokantasının bulunduğu binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri yetkilisi ise yangını haberleştirmek isteyen basın mensuplarının üzerine yürüyerek, görevlerini icra etmesine engel olmaya çalıştı.

Yangın, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi’nde et lokantasının bulunduğu binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, iş yeri yetkilisi ise “Bana bak bana şu dükkanların hiç birinin ismi olmayacak” diyerek basın mensuplarının üzerine yürüdü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.