banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Netanyahu 12 yıl sonra koltuğunu bırakıyor
Netanyahu 12 yıl sonra koltuğunu bırakıyor
Emekli ve memurların alacağı zam ne kadar?
Emekli ve memurların alacağı zam ne kadar?
İşte Türkiye'nin ilk dijital insanı Aypera!
İşte Türkiye'nin ilk dijital insanı Aypera!
Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak
Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak

Yangını gören mahalleli sokağa döküldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde binanın çatı katında meydana gelen yangın sonrası vatandaşlar sokağa döküldü.

Asayiş 31.05.2021, 00:48
Yangını gören mahalleli sokağa döküldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde binanın çatı katında meydana gelen yangın sonrası vatandaşlar sokağa döküldü.

Yangın Hamidiye Mahallesi Barış Sokakta bulunan apartmanın çatı katında meydana geldi.

Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak, dışarıya çıkarak söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri yangını izlemek için dışarı çıkan vatandaşları evlerine girmesi konusunda megafonla uyardı.

Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu