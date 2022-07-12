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Yangından sonra dikilen fidanların üzerine araçlarını park ettiler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 9 günlük bayram tatilinde ilçeye on binlerce araç ve yüzbinlerce kişi giriş yaptı. Denize girmek için arabalarını yanan alanlarda dikilen fidanların üzerlerine park edenler ise "bu kadar olmaz" dedirtti.

Asayiş 12.07.2022, 19:25 12.07.2022, 19:41
Yangından sonra dikilen fidanların üzerine araçlarını park ettiler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 9 günlük bayram tatilinde ilçeye on binlerce araç ve yüzbinlerce kişi giriş yaptı. Denize girmek için arabalarını yanan alanlarda dikilen fidanların üzerlerine park edenler ise "bu kadar olmaz" dedirtti.

Marmaris’e bayram tatili için gelen bazı vatandaşlar araçlarını yangından zarar gören yerlere dikilen fidanların üzerine park etti. Marmaris’e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi’nde yanan alanlardaki fidanların üzerine park eden araçları gören duyarlı vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar "Biz yangından sonra her şey düzelecek derken ne yazık ki duyarsız insanlar görmelerine rağmen fidanların üstüne araba park etmişler. Emeklerimiz, geleceğimiz heba oldu’’ diyerek tepki gösterdi.

Çevre gönüllüsü ve Marmarisli Ali Demirtaş, "İki gündür herkesi arıyorum ancak kimse bir uyarı dahi yapmadı. Park eden araçların sürücüleri ’sen kimsin’ diye bana laf söylediler. İnanın bizler ne yağacağımızı bilemez hale geldik" dedi.

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