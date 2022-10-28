Yangından kurtarılan kadın: “O an aklıma Amasra’daki madenciler geldi”

Amasya’da 5 katlı bir iş yerinde çıkan yangında alevlerin ve dumanların arasından kurtarılan 5 çalışandan bir olan Yasemin Meral, yaşadıklarını anlatırken “O an aklıma Amasra’daki madenciler geldi” dedi.

Amasya’da Mustafa Kemal Paşa Caddesi’ndeki 5 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerden kaçmak isteyen çalışanlar çatı kısmına çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine sevk edilen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenle 5 çalışanı kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi ile 2 itfaiye eri ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangın sonrasında dumanların arasından kurtarılan 5 çalışandan bir olan Yasemin Meral, yaptığı açıklamada, “Her şey saniyeler içinde oldu. Kaçmaya zaman bulamadık. O an aklıma gelen tek şey. Acaba maden işçileri dumana nasıl dayandı?” dedi.

Hastanede tedavi altında tutulan Özge Cenik ise, “Dumanlar her tarafı sarmıştı. Biz de terasa çıktık. Çatıda çok fazla dumana maruz kaldık. Ama çok şükür şu an iyiyiz. Bizi kurtaran vatandaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Hepsi seferber oldular. İtfaiyeye de aynı şekilde” diye konuştu. Korku dolu anlarda eşinin kurtardığı Hafize Bakacak ve personelini kurtarmak isteyen Ümit Önen de dumandan etkilendi.

"Amasya halkına ve esnafımıza geçmiş olsun"

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, dumandan etkilenen vatandaşları ve personelini ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Çıkışta açıklamada bulunan Başkan Sarı, “Allah’a şükür can kaybımız yok. Amasya halkına ve esnafımıza geçmiş olsun. Dumandan etkilenen 7 vatandaşımız var. 2’si bizim personelimiz, 5’i de iş yerinin çalışanları. Çok şükür sağlıkları yerinde” şeklinde konuştu. Sarı, yangında zarar gören iş yerine de giderek incelemede bulundu.