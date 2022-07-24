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Yangından kaçamayan kaplumbağalar böyle kurtarıldı

Kırklareli HAYDİ Timi, yangından mahsur kalan kaplumbağaları tek tek toplayarak tedavi ettirdi.

Asayiş 24.07.2022, 18:25
Yangından kaçamayan kaplumbağalar böyle kurtarıldı

Kırklareli HAYDİ Timi, yangından mahsur kalan kaplumbağaları tek tek toplayarak tedavi ettirdi.

Kırklareli merkez ilçe Koruköy bölgesinde çıkan ve yoğun uğraşlarla akşam saatlerinde söndürülen yangın bölgesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma HAYDİ Timi yangından zarar gören hayvanların tespiti ve gerekli yardımın yapılabilmesi için yangın bölgesinde arama, kurtarma ve rehabilitasyon faaliyeti yürütüyor.

Yangından kaçamayan ve susuz kalan kaplumbağalar Jandarma HAYDİ ekipleri tarafından bulundukları bölgeden alınarak tedavileri yaptırıldıktan sonra tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.

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