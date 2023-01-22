Yangından damadı ve kızı sayesinde kurtuldu, evinden geriye sadece enkazı kaldı

Bolu’da gece saatlerinde yangının çıktığı iki katlı ahşap evden geriye sadece enkazı kaldı. Ev sahibi, yangından damadı ve kızının sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Kındıra köyünde meydana geldi. İbrahim Esen’e ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından iki katlı ahşap ev yıkıldı. Bolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından enkaza dönen evin molozları kaldırılıyor.

"Damadım ve kızım uyandırdı"

Yangında uyuduklarını ve damadının seslenmesiyle evi terk ettiklerini belirten ev sahibi İbrahim Esen, "Saat 02.00’da yangın başladı. Damadımla kızım yangın sırasında çatırtı seslerini fark etmiş. Bize haber verdiler. Gece yangından sadece alt kattaki odadan çıkarabildiğimiz eşyaları çıkardık. Üst kat komple yandı. İmkan olursa yeni ev yapacağız. Sevindirici tarafı ise can kaybı olmaması" dedi.