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Yangında yaralanan kadın, yaşam savaşını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde evinde çıkan yangında ikinci kattan aşağı atlayan 65 yaşındaki Muhterem Dokgözoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Asayiş 05.09.2022, 11:02
Yangında yaralanan kadın, yaşam savaşını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde evinde çıkan yangında ikinci kattan aşağı atlayan 65 yaşındaki Muhterem Dokgözoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Turgutreis Bahçelievler Mahallesi 7071 Sokak’ta bir binada elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen dumanlar, geniş bir alandan görüldü. Yangında evde alevlerin arasında kalan 65 yaşındaki Muhterem Dokgözoğlu, ikinci kattan aşağı atlayarak yaralandı.

Vücudunda yanıklar olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Dokgözoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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