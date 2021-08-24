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Yangında saniyeler içerisinde binlerce arı telef oldu

Edirne’nin Karayusuf köyünde arı kovanlarının bulunduğu yerde çıkan yangında binlerce arı saniyeler içerisinde yanarak telef oldu.

Asayiş 24.08.2021, 21:46
Yangında saniyeler içerisinde binlerce arı telef oldu

Edirne’nin Karayusuf köyünde arı kovanlarının bulunduğu yerde çıkan yangında binlerce arı saniyeler içerisinde yanarak telef oldu.

Karayusuf köyünde İbrahim Taşkıran’a ait arı kovanlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm etrafa yayıldı. Yangına Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 50 kovanda binlerce arının olduğu yangınla ilgili inceleme yapan jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

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