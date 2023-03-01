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Yangında pencereden atlayan kişi hayatını kaybetti

Samsun’da evinde çıkan yangında pencereden atlayan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 01.03.2023, 17:15
Yangında pencereden atlayan kişi hayatını kaybetti

Samsun’da evinde çıkan yangında pencereden atlayan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Kösedik Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Hancı (60) evinde çıkan yangın sonucu üçüncü katın penceresinden aşağı atladı. Ağır yaralanan Hancı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İtfaiye yangına müdahale ederek söndürürken, yangının Aydın Hancı’nın sobayı yakmak isterken çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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