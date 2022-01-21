Yangında ölen uzman çavuş için gıyabi cenaze namazı kılındı

Manisa’nın Kula ilçesinde ikamet ettiği evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş için, görev yaptığı Kula ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli iken 15 Ocak 2022 Cumartesi günü ikamet ettiği 4 Eylül Mahallesi Yabaayak Caddesi üzerindeki evinde çıkan yangın sonucunda yanarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Osman Baytan (25) için, memleketi Bingöl’ün Genç ilçesinin Aktoprak Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından Kula’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Şah Süleyman Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazında, beraber görev yaptıkları silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Baytan için düzenlenen gıyabi cenaze namazını ise Kula İlçe Müftüsü Halil Kara kıldırdı. Kılınan gıyabi namazın ardından, Uzman Çavuş Osman Baytan hayrına yemek dağıtıldı.

Uzman Çavuş Baytan için düzenlenen gıyabi cenaze namazına, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ateş ve Fatih Erkaraca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gökçeören Karakol Komutanlığında görev yapan tüm personeller ve vatandaşlar katıldı.