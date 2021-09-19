Yangında ölen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri yanan evden çıkartıldı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında, baba ve biri bebek 3 çocuğu hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölen baba ve çocuklarının cenazeleri çıkartılarak morga kaldırıldı.

Olay, Sakarya’nın Bağcaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Bekçi (37) ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sırasında evde bulunan Bayram Bekçi (37), çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1) hayatını kaybetti. Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Bekçi’nin eşi Pınar Bekçi (36) ve 4 yaşındaki çocukları Eymen Bekçi (4), sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ölenlerin cenazeleri yanan evden çıkartıldı

Olay yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet savcısı evde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Bayram Bekçi (37), çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1)’ın cenazeleri tabutlarla evden çıkartılarak cenaze araçlarına taşındı. Cenazeler daha sonra otopsi incelemeleri için morga kaldırıldı.

“Patlar diye kimse yanaşamadı”

Yangın anını anlatan Musa Yıldırım isimli vatandaş, evde hayatını kaybeden 4 kişiyi kurtaramadıklarını söyleyerek, “Biz de buradaki enkazı kaldırmak için geldik. Bir tane kadın dışarı çıktı. O arada burası tamamen yanıyor. Kadın dışarı çıktı, ‘Evde 4 kişi var’ diye bağırıyordu. Camlardan da çıkartamadık. Evin önünde yarım otobüs vardı. O yanıyordu. Patlar diye kimse yanaşamadı. Evde toplam 6 kişi varmış. 4 kişi ölmüş diyorlar” dedi.