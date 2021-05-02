Yangında ölen anne ve kızı toprağa verildi

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi.

Pınarbaşı ilçesi Demirtaş köyü Ahmet Ağası Mahallesi’nde 28 Nisan Perşembe günü gece vakti üç ev ile bir aracın tamamen yandığı yangında, Fatma Yılmaz ile kızı Cemile Yılmaz hayatını kaybetti. Yangının ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen Fatma Yılmaz (89) ile kızı Cemile Yılmaz’ın (65) cenazeleri, incelemenin ardından yakınları tarafından alınarak Demirtaş köyüne getirildi. Anne ile kızının cenazesi, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Pınarbaşı Kaymakam Vekili Salih Başara, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar ile ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.