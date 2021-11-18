Yangında mahsur kalanlar olduğu söylenince ekipler demir kapıyı keserek içeri girdi

Antalya’da yapı marketin ikinci katında çıkan yangın çevredeki binalarda oturan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangında mahsur kalanlar olduğu iddiası üzerine ekipler demir kapıyı keserek içeri girdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Ulusoy Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir yapı marketin depo olarak kullanılan ikinci katında kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların çevredeki yanıcı maddelere sıçraması sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre binalarda oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, iş yerinde mahsur kalanların olduğu iddiası üzerine ekipler demir kapıyı keserek içeri girdi. İçeride kimsenin olmadığı anlaşılınca derin bir nefes alınırken yangın ekipler tarafından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı olurken yangında maddi hasar meydana geldi.