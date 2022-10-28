Yangında mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı

Adana’da 3 katlı evin 3. katında çıkan yangında yan dairede mahsur kalan şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı evin 3. katında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün daireyi sarıp yan taraftaki daireleri de etkisi altına aldı. Yangın çıkan dairedeki vatandaşlar kendini aşağı attı. Ancak yan dairede bulunan yaşlı bir adam aşağı inemeyerek balkonda mahsur kaldı. Bir süre sonra olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler bir taraftan yangına müdahale ederken diğer taraftan da yaşlı adamı kurtarmak için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle 3 katlı bina duman altında kalınca ekipler gaz maskesiyle daireye girip yaşlı adamı mahsur kaldığı balkondan gaz maskesi takarak aşağı indirdi.

Ekipler yangını da kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangından dolayı evde maddi hasar meydana geldi.