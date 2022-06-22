Yangında mahsur kalan çocuk için seferber oldular

ABD’nin Wisconsin eyaletindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan 3 yaşındaki çocuk, polis ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentindeki bir ev, alevlere teslim oldu. Olay yerinde polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İki polis ve bir itfaiyeci, evde mahsur kaldığını öğrendikleri 3 yaşındaki çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Çocuğun bulunduğu odadaki camlar kırıldı, ancak çocuğa ulaşılamadı. Bu kez itfaiye devreye girdi. Pencere yerinden söküldü ve dumanla kaplı eve giren itfaiye eri saniyeler sonra çocuğa ulaşmayı başardı. Polislerden biri pencereden aldığı ve baygın olduğu görülen çocuğu koşarak ambulansa götürdü. Herkes rahat bir nefes alırken, korku dolu anlar polisin vücut kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun yangın sırasında evde olan annesi ve anneannesinin de hastanede olduğu, ikinci ve üçüncü derece yanıkları bulunduğu belirtildi. Yangının nedeni ise bilinmiyor.