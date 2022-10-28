Yangında mahsur kalan 5 kişinin kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı

Amasya’da 5 katlı bir iş yerinde çıkan yangında çatıda dumanların arasında mahsur kalan 5 çalışanın vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi’ndeki 5 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerden kaçmak isteyen çalışanlar çatı kısmına çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine sevk edilen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. O esnada çatıdaki 5 çalışan vatandaşların uzattığı itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Yangında dumandan etkilenen 5 kişi ile 2 itfaiye eri ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan çalışanlar kendilerini kurtaran vatandaşlara teşekkür etti.