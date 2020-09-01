Yangında kolları yanan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı
AKSARAY’DA 3 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDA ÇIKAN YANGINDA KOLLARI YANAN VATANDAŞ İLE MAHSUR KALAN ENGELLİ VATANDAŞ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.
Aksaray’da 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında kolları yanan vatandaş ile mahsur kalan engelli vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, sabah saatlerinde Büyük Bölcek Mahallesi 2436 Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan çocukların çakmakla oynaması sonucu çıkan yangında evin oturma odası alevler içinde kaldı. Yangını fark eden ev sahibi Şaban İnceöz durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Oda kısa sürede alevlere teslim olurken itfaiye ekipleri gelene kadar ev sahibi kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir taraftan yangına müdahale ederken, diğer taraftan da yangında evde mahsur kalan engelli vatandaş ile kolları yanan Nurşen İnceöz’ü evden çıkartarak kurtardı. Yanan ve dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
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