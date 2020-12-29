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Yangında hayatını kaybeden yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya’nın Geyve ilçesinde yanan evlerinde hayatını kaybeden yaşlı çift son yolculuklarına uğurlandı.
Asayiş 29.12.2020, 15:53
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde yanan evlerinde hayatını kaybeden yaşlı çift son yolculuklarına uğurlandı.Olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Eşme Mahallesi’nde meydana gelmişti. Mahallede bulunan 2 katlı ahşap evde yaşayan 81 yaşındaki Mehmet Şervan ile 80 yaşındaki Havva Şervan çıkan yangında hayatlarını kaybetmişti. Yaşlı çiftin cenazeleri Geyve Eşme Mahalle Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Geyve Eşme Mahalle Mezarlığına defnedildi.
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