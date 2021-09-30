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Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

Balıkesir’de yangında hayatını kaybeden iş adamı Nazif Baran toprağa verildi.

Asayiş 30.09.2021, 16:37
Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

Balıkesir’de yangında hayatını kaybeden iş adamı Nazif Baran toprağa verildi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi’nde kendisine ait otelin bahçesindeki ahşap evde dün sabah saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 1 çocuk babası Nazif Baran (47), gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediye meclis üyeleri, iş adamları ve çok sayıda seveni katıldı. Koca Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Baran, Geriş Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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