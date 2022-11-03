Yangında hayatını kaybeden genç müzisyenin ölümüne ilişkin davada karar

Kadıköy’de bir binada çıkan yangında 20 yaşındaki müzisyen Yusuf Can Döğüşçü’nün hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanık Mahmut Sağır’ın “olası kastla öldürme” suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kadıköy’de bulunan bir binada 29 Haziran 2021 tarihinde çıkan yangında Yusuf Can Döğüşçü’nün(20) hayatını kaybetmesine ilişkin, yangını çıkardığı tespit edilen 2 sanığın "yangın çıkarmak suretiyle ihtimal kastla kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "yakarak mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından ise 11’er yıla hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut Sağır ve tutuksuz sanık Burak Kaya, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Mahmut Sağır’ın avukatı Erhan Hız mütalaaya karşı, ”Sanık Burak’ın suçtan kurtulmaya yönelik ve gerçeği yansıtmayan beyanları dışında müvekkilimin cezalandırılmasına yeterli derecede delil bulunmamaktadır. Burak’ın çakmakla battaniyeyi tutuşturmuş olma şüphesi de en az müvekkilimin üzerindeki şüphe kadardır. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi nedeniyle müvekkilimin beraatine karar verilmesi gerekmektedir. Müvekkilimizin beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Son sözleri sorulan sanıklar Burak Kaya ve Mahmut Sağır, ”Takdir mahkemenindir” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mahmut Sağır’ın “olası kastla öldürme” suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verirken, sanığın "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ise, sanığın eylemlerinin "olası kastla öldürme" suçu içerisinde kaldığı için ve bu suçtan da mahkumiyet kurulması nedeniyle ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, sanık Burak Kaya’nın ise üzerine atıl olan "olası kastla öldürme", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarında beraatine karar verildi.