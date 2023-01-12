Yangında dumandan etkilenen çocuk hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir ikametgahta çıkan yangında dumandan etkilenen bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Mahmut Ballıbey Caddesi’nde Mircan T. ’nin yaşadığı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki Osman Mir Muhammed T., hastaneye kaldırılırken Kahta Belediyesi İtfaiye Ekipleri ise yangını söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.

Çıkan yangın sonucu evde maddi hasar oluştu. Hastaneye kaldırılan Osman Mir Muhammed T. ’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.