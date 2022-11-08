Yangında dumandan etkilenen çocuk ağır yaralandı

Gaziantep’te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi Sofdağı Sokak’ta bulunan bir evde çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 4 yaşındaki Ebrar Ok evde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Dumanların arasında kalan kız çocuğu ağır yaralandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek içeride mahsur kalan kız çocuğunu kurtardı. Dumanların arasından kurtarılan çocuk, olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenilirken yangının çıkış nedeni ile ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.