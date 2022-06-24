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Yangında çıkan sese uyanıp sokağa döküldüler

Antalya’da yerleşim yerlerine yakın yerdeki ağaçlık ve kargılık alanda çıkan yangın, vatandaşları tedirgin etti. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan yangında, yanan kargıların sesini duyarak evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar hortum ve iş makineleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Asayiş 24.06.2022, 11:32
Yangında çıkan sese uyanıp sokağa döküldüler

Antalya’da yerleşim yerlerine yakın yerdeki ağaçlık ve kargılık alanda çıkan yangın, vatandaşları tedirgin etti. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan yangında, yanan kargıların sesini duyarak evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar hortum ve iş makineleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi’ndeki ağaç ve kargıların bulunduğu alanda saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan yangın, yakın bölgedeki yerleşim yerleri ile seraları tehdit etmeye başladı. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında çıkan sesi duyarak evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar hortumlarla su sıkarak, bir vatandaş da kepçe ile alevlerin üzerine toprak atarak yangının ilerleyişini durdurmak istedi. Mahalleliyi tedirgin eden yangında, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına aldı.

Bölge sakinlerinden bir vatandaş, yangını çıkan sesle fark ettiğini belirterek, “Evden görüp aşağıya inmemle birlikte yayılmıştı. Çok seriydi ve mermi gibi ilerliyordu. Felaketti” dedi.

Yangın itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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