Yangında can veren 4 yaşındaki Çağatay gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alevlere teslim olan evde yaralı olarak kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Çağatay, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmek, diğer yandan da evde mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler eve girerek mahsur kalan 5 kişiyi dışarı çıkarttı. Yangında yaralanan 17 yaşındaki Zafer Can Al ve 4 yaşındaki kardeşi Çağatay Al, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İki kardeş çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Çağatay Al, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Küçük Çağatay’ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çağatay’ın cenazesi daha sonra Kozluk Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Aile Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Küçük Çağatay’ın cenazesi ise yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Küçük Çağatay’ın fenalaşan annesini sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Öte yandan, Çağatay ile birlikte yangında yaralanan ağabeyi Zafer Can Al’ın ise Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.