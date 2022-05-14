Yangında can pazarı: Uyuyakalan çocuk son anda kurtarıldı

Samsun’da 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangına uykuda yakalanan bir çocuk son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Lefke Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Dubleks dairenin çatı katında çıkan yangında alt katta uyuyan 12 yaşındaki H.K. dumandan etkilendi. Yangını gören ve civarda bulunan Mert Murat Keskin isimli şahıs, yanındaki arkadaşıyla beraber binanın kapısını kırarak H.K.’yi zehirlenmekten kurtardı.

Yangına kısa sürede müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri önce söndürme, sonra da soğutma çalışması yaptı. Yangında dubleks dairenin çatı katı kullanılmaz hale gelirken, alt katta da maddi zarar oluştu.

Çocuğu zehirlenmekten son anda kurtaran Mert Murat Keskin, “Caddede yürürken yangını gördük. Arkadaşımla beraber yangının olduğu binaya girdik. Bütün kapıları kırdık. Tüm evlere baktık. Bir çocuğun uyuyakaldığını gördük. Onu evden çıkarttık. Yangından sonra da cana değil, mala zarar geldi” dedi.

İtfaiyenin olaya müdahale etmesinin ardından ev sakinleri yanan evlerini görünce sinir krizi geçirdi. Bazı ev sakinlerine sakinleştirilmek üzere ambulansta müdahale edilirken, bazı ev sakinleri ise çevredeki vatandaşlara sarılarak teselli buldu.

45 dakikalık bir çalışma sonucu yangın söndürülürken, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.