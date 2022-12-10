Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi

Samsun’da bir apartmanın zemin katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşanırken, dumandan etkilenen 20 kişi itfaiye tarafından evlerinin balkonlarından kurtarıldı. 10 kişiye ambulanslarda müdahale edilirken, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan Yusuf Ayaydın’a ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ancak aynı apartmanda bulunan evleri duman bastı. Vatandaşlar kendilerini balkonlara attı. Dumandan etkilenenler balkonlarda mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, kobra diye tabir edilen itfaiye merdiveni ile vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Ekipler itfaiye merdiveni ile vatandaşları balkonlardan kurtardı. Dumandan etkilenen 20 kişiye ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.