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Yangında camlardaki demir korkulukları keserek mahsur kalanları kurtardılar

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, bir evde çıkan yangın bitişiğindeki eve de sıçradı. Yangında, evlerden birisinin çatısı çökerken, evde mahsur kalan vatandaşlar mahalleli tarafından camların demir korkulukları kesilerek kurtarıldı.

Asayiş 28.12.2020, 03:02
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Yangında camlardaki demir korkulukları keserek mahsur kalanları kurtardılar

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, bir evde çıkan yangın bitişiğindeki eve de sıçradı. Yangında, evlerden birisinin çatısı çökerken, evde mahsur kalan vatandaşlar mahalleli tarafından camların demir korkulukları kesilerek kurtarıldı.

Yangın, gece saatlerinde Barış Mahallesi 4497 Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, T.A’ya ait (72) tek katlı evden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. O sırada büyüyen alevler bitişikteki oğlu Y.A’nın (43) tek katlı evine sıçradı. Alevler her iki evi de sararken T.A’ya ait evin çatısı çöktü. Her iki evde de mahsur kalan T.A., H.A, Y.A, T.A, Ş.A ve G.A, isimli vatandaşlar, mahalleli tarafından evin camında bulunan demir korkulukların canavar ile kesilmesi sonucu dışarı çıkarıldılar. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince, yanan evlere müdahalede bulunuldu.

“Demir korkulukları keserek vatandaşları kurtardık”

Sesleri duyarak komşularına yardıma koşan ve camlardaki demir korkuları yanındaki arkadaşları ile birlikte canavar vasıtası ile kesen Kadir Tuncer, o korku dolu anları şöyle anlattı; “Gece ses gelmesi üzerine sokağa çıktık ve baktık ki her iki evden de alevler yükseliyordu. T.A’ya ait evin çatısı bir anda çökünce bizde aynı zamanda diğer evde 3 kişinin bulunduğu öğrenerek oraya yardıma koştuk. Bende canavar var. Her iki evinde camlarında bulunan demir korkulukları kestik ve içerideki vatandaşları çıkardık. Allah’a çok şükür ölü, yaralı yok” dedi.

Öte yandan, her iki evdeki yangında da itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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