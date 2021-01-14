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Yangında cami kullanılamaz hale geldi, Kur’an-ı Kerim yanmadı
Kahramanmaraş’ta çıkan yangında cami kullanılamaz hale gelirken, içindeki Kur’an-ı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti.
Asayiş 14.01.2021, 14:57
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Kahramanmaraş’ta çıkan yangında cami kullanılamaz hale gelirken, içindeki Kur’an-ı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti.
Yangın, Göksun ilçesi Mahmutbey Mahallesindeki camide çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, cami kullanılamaz hale geldi.
Yangın sonrası camide araştırma yapan itfaiye ekipleri, camideki Kur’an-ı Kerimlerin yanmadığını fark etti. Toplanan Kur’an-ı Kerimler görevliye teslim edildi.Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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