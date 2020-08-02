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Yangında arazöz devrildi: 1 yaralı
MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİ VE AHMETLİ İLÇESİ ORMANLIK ALANINDA ETKİLİ OLAN ORMAN YANGINI SIRASINDA ÇALIŞMALARDA YER ALAN GÖRDES İLÇE ORMAN ŞEFLİĞİNE AİT ARAZÖZ ZORLU ARAZİDE DEVRİLDİ. KAZADA AHMET G. İSİMLİ ÇALIŞAN HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI VE AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ.
Asayiş 02.08.2020, 19:15
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MANİSA (İHA) – Manisa’nın Turgutlu ve Ahmetli hattında çıkan orman yangınında çalışmalarda yer alan bir arazöz devrildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesi ve Ahmetli ilçesi ormanlık alanında etkili olan orman yangını sırasında çalışmalarda yer alan Gördes İlçe Orman Şefliğine ait arazöz zorlu arazide devrildi. Kazada Ahmet G. isimli çalışan hafif şekilde yaralandı ve ayakta tedavi edildi.
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